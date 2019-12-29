29.12.2019 - 00:02 |
Şiddete karşı eğitim
Edremit Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve kalıplaşmış cinsiyet normları gibi toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Altınoluk Mahallesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi” düzenledi.
Şiddet durumunda izlenen prosedürle ilgili bilgiler verildi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.