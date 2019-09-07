'Şiddeti akademiyle önleyeceğiz'

4 hafta sürecek olan eğitim, her Cuma günü İl Başkanlığı konferans salonunda eğitimciler ile aileleri bir araya getirecek. Egitimler, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek.



4 gün eğitim var



İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, kadın cinayetlerinin kendilerini derinden etkilediğini belirtti, “Cinayet acısının tarifi olamaz. Çocukların gözü önünde yaşamını yitiren anneler, hepimizin yüreğini dağlıyor. Aynı zamanda öksüz kalan çocuklar... Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Amacımız, aile içi birlikteliği sağlamak” dedi. Büyükdağ, akademinin daha çok çiftlere yönelik olduğuna dikkat çekti, “Yaklaşık 200 çift başvurdu. 20 Eylül’de başlayacağımız akademi, talepler doğrultusunda devam edecek. Bir ayın sonunda katılımcılara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa sertifika verilecek” dedi.



Eğitim, 20 ve 27 Eylül ile 4 ve 11 Ekim günlerinde 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.