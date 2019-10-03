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    HaberlerEgeŞifa kaynağı hünnap
    03.10.2019 - 02:21 |

    Şifa kaynağı hünnap

    İzmir'de pazar tezgahlarını süsleyen meyvelerden biri hünnap oldu.

    Şifa kaynağı hünnap

    Sağlık açısından sağladığı faydalarla bilinen hünnap, 7 ile 12 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. A ve C vitamini bakımından bir hayli zengin olan bu meyvenin vatandaşlar tarafından da sıklıkla tercih edildiğini söyleyen pazar esnaflarından Veli Dere, toptancıdan aldığı meyvenin Ege Bölgesi’nde özellikle Soma, Denizli ve Kütahya’da yetiştirildiğini belirtti. Hünnabın ekim ayının sonuna kadar tazeliğini koruduğunu ifade eden Dere, “Tadı hoşuma gitti. Müşterilerin ilgisi de iyi. Normal meyve gibi tüketiliyor” dedi. l DHA

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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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