03.10.2019 - 02:21 |
Şifa kaynağı hünnap
İzmir'de pazar tezgahlarını süsleyen meyvelerden biri hünnap oldu.
Sağlık açısından sağladığı faydalarla bilinen hünnap, 7 ile 12 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. A ve C vitamini bakımından bir hayli zengin olan bu meyvenin vatandaşlar tarafından da sıklıkla tercih edildiğini söyleyen pazar esnaflarından Veli Dere, toptancıdan aldığı meyvenin Ege Bölgesi’nde özellikle Soma, Denizli ve Kütahya’da yetiştirildiğini belirtti. Hünnabın ekim ayının sonuna kadar tazeliğini koruduğunu ifade eden Dere, “Tadı hoşuma gitti. Müşterilerin ilgisi de iyi. Normal meyve gibi tüketiliyor” dedi. l DHA
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.