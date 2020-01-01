01.01.2020 - 00:01 |
Şifa Veren Sesler’den yeni yıla merhaba
Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’nda verdiği yeni yıl konseri ile müzik ziyafeti yaşattı. 8-14 yaş arası 35 çocuğun sahne aldığı konserde, minik efe Kazım Şenol’un zeybek dansı büyük alkış aldı. Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Üç yıl önce koromuzu oluşturduk. Ümit ediyorum ki koromuzdaki çocuklarımız, gelecekte sanat alanında önemli yerlerde olacak” dedi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.