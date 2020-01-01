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    HaberlerEge Haberleri Şifa Veren Sesler’den yeni yıla merhaba
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    01.01.2020 - 00:01 |

    Şifa Veren Sesler’den yeni yıla merhaba

    Şifa Veren Sesler’den yeni yıla merhaba

    Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’nda verdiği yeni yıl konseri ile müzik ziyafeti yaşattı. 8-14 yaş arası 35 çocuğun sahne aldığı konserde, minik efe Kazım Şenol’un zeybek dansı büyük alkış aldı. Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Üç yıl önce koromuzu oluşturduk. Ümit ediyorum ki koromuzdaki çocuklarımız, gelecekte sanat alanında önemli yerlerde olacak” dedi.

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