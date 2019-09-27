27.09.2019 - 01:57 |
Sıfır Atık Projesi’ne dışsatımcıdan destek
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne katılan ilk ihracatçı birliği olduklarını açıkladı.
Birliğin yürüttüğü çalışmalara da değinen Eskinazi, “Birlik hizmet noktalarında atığın kaynağında ayrıştırılmasına yönelik istasyonlar kurduk ve burada toplanan atıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atık toplamada yetkili kıldığı firmaya teslim ediyoruz” dedi.
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