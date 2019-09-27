Sıfır Atık Projesi’ne dışsatımcıdan destek

Birliğin yürüttüğü çalışmalara da değinen Eskinazi, “Birlik hizmet noktalarında atığın kaynağında ayrıştırılmasına yönelik istasyonlar kurduk ve burada toplanan atıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atık toplamada yetkili kıldığı firmaya teslim ediyoruz” dedi.