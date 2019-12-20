Sığacık’ta surlar ayağa kalkacak!

İspanya, İtalya, Fransa, Belçika, Çekya, Hollanda, Avusturya ve Türkiye’den 23 ortağı temsilen 39 katılımcı ile iki gün süren toplantının ilk gününde projenin ilk altı ayı değerlendirildi, sonraki altı aylık dönem için de yol haritası oluşturuldu. Genel kurulun ikinci gününde ise İzmir’deki yerel ortakların katıldığı atölye çalışmaları yapıldı. Toplantı, projenin Türkiye’deki tek uygulama alanı olan Sığacık Kalesi ziyaretiyle son buldu.

Tahribatı ölçülecek

Shelter Projesi bütün ortakların desteği ile iklim değişikliği karşısında sıcaklık, nem ve yağış faktörlerinin Sığacık Kale Surları üzerindeki yıllara bağlı etkisi ve depremler karşısında oluşan tahribatı ölçülecek. Elde edilen veriler uzaktan izleme sistemiyle raporlanacak. Sığacık Kale Surları’nı ayağa kaldırmak için ilk adımlar atılacak. Toplam bütçesi 6 milyon euro olan projenin 128 bin euro’su Sığacık Kalesi uygulama alanı araştırma çalışmalarında kullanılacak.