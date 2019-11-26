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    HaberlerEge HaberleriSigarasız sağlık kampüsü
    26.11.2019 - 00:03 |

    Sigarasız sağlık kampüsü

    Sigarasız sağlık kampüsü

    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Sigarasız Kampüs için ilk çalışmayı dekanlık binası çevresinde ‘dumansız alan’ oluşturarak başladı. Fakülteden seçilen ‘duman avcısı’ olarak belirlenen kişilerce, bu alanlarda sigara içen kişilere para cezasu uygulanacağı belirtildi. Dekan Prof. Dr. Murat Celiloğlu başkanlığında oluşturulan komisyon ile birlikte çalışmalara başladıklarını belirten komisyon üyesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sefa Kurt, “Çeşitli eğitimlerle, afiş ve broşürlerle dumansız hava sahası, sağlıklı nefes alma konusuna dikkat çekeceğiz. Öncelikle dekanlık binamız ve çevresinde sarı çizgilerle ve uyarı yazılarıyla çevirdiğimiz alanı dumansız alan ilan ettik. Sarı çizgiler binaya en az 5, en fazla 10 metre uzaklıkta çizildi” dedi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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