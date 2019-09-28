‘Sihirbaz gibiyiz’

Tonlarca asfaltlama yapıldığını vurgulayan Başkan Sandal, “Şu an sihirbazlık yapıyoruz. Belediyenin gelirleri belli. Ancak maaşlara ancak yetiyor. Parklar, spor alanları, oyun grupları, yollar, kaldırımlar gibi alanlarda değişime yenilenmeye ihtiyaç var” dedi.

Başkan Sandal, Alpaslan Mahallesi Muhtarı Fahri Karatay, 75. Yıl Mahallesi Muhtarı Selma Tortoç ve Cengizhan Mahallesi Muhtarı Taner Kanbur ve vatandaşlarla sorunlarını paylaştı. Başkan Sandal, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içinde yapılması planlanan sosyal tesisle ilgili bilgi verdi, tuvalet sorununun da çözüleceğini söyledi, “İlçeye yeni bir kafeterya kazandıracağız” dedi.