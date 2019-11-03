Şiirli müzikli kahve molası

İki saat süren şiir ve müzikli sohbette ‘Sonbahar ve Hüzün’ teması işlendi. Konuşmacılar, sonbaharın ve hüznün hayatlarındaki yeri, kendilerine hissettirdiklerini anlattıktan sonra birer dörtlük paylaştı.

“Üretirseniz var olursunuz. Üretmezseniz yok olursunuz” diyen İskender Pala, program sonunda Uşaklı okuyuculara hediye edilen Karun ve Anarşist isimli kitabını imzaladı.