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    HaberlerEgeŞiirli müzikli kahve molası
    03.11.2019 - 02:16 |

    Şiirli müzikli kahve molası

    Uşak Belediyesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği, moderatörlüğünü İskender Pala’nın üstlendiği, Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş’ın konuşmacı olarak katıldığı sohbet programı “Kahve Molası” Uşaklılardan yoğun ilgi gördü.

    Şiirli müzikli kahve molası

    İki saat süren şiir ve müzikli sohbette ‘Sonbahar ve Hüzün’ teması işlendi. Konuşmacılar, sonbaharın ve hüznün hayatlarındaki yeri, kendilerine hissettirdiklerini anlattıktan sonra birer dörtlük paylaştı.

    “Üretirseniz var olursunuz. Üretmezseniz yok olursunuz” diyen İskender Pala, program sonunda Uşaklı okuyuculara hediye edilen Karun ve Anarşist isimli kitabını imzaladı.

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