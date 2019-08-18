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    HaberlerEgeŞikayet edin gelip yıkalım
    18.08.2019 - 07:50| İZMİR DHA

    Şikayet edin gelip yıkalım

    İZMİR’in Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde apartmanların arasında bulunan metruk bina, Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

    Şikayet edin gelip yıkalım

    İZMİR’in Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde apartmanların arasında bulunan metruk bina, Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Uyuşturucu madde kullananların mekanı haline geldiği iddia edilen yapının yıkılması bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Halkımız bu tarz yapıları bize şikayet etsin” dedi. 

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