Şikayet edin gelip yıkalım

İZMİR’in Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde apartmanların arasında bulunan metruk bina, Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Uyuşturucu madde kullananların mekanı haline geldiği iddia edilen yapının yıkılması bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Halkımız bu tarz yapıları bize şikayet etsin” dedi.