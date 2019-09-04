Şimdi daha güçlü





Bülent Buda: Yeni transfer Soner’e eklemlenen Reis, Alparslan, Berkan rotasyonu. Etkili oldu mu? Evet olmayan ne? Gol. Eren daha istekli, oyunun içinde olan bir görünümdeydi. Özellikle ikinci yarının bütününde topa sahip olan kesintisiz gol arayışlarıyla Denizli savunmasında sorunlar yaratan taraf Göztepe. Ancak top kale çizgisini geçmeden başarı olmuyor. 73. dakikada rakip 10 kişi üstüne bir de penaltı. Daha ayağının tozuyla Soner topun başına niye geçer ki? İzledimi acaba Stachowiak’ın iki maçta kurtardığı penaltıları? 56. dakikada Reis yerde yatıyor, Serdar atağı sürdürüyor Denizli kalesine şutluyor. Etik miydi? Ağıt yakacak bir durum yok henüz yolun başındayız. Lakin haftalar hızla akıp geçiyor. Göztepe koşuyor, yarışıyor, iştahlı. Her şey iyi de golsüz olmuyor.

Fatih Tanfer: Göztepe, Denizlispor karşısında galibiyet için hırslı ve inançla oyuna başladı. Orta alanda Soner Aydoğdu, pas oyunundaki sıkıntıyı iyi oyunuyla çözmüş göründü. Bol ve isabetli paslar yaptı. Bir de penaltıyı değerlendirebilseydi çok daha iyi olacaktı. İlk yarısı dengeli geçen, hakemin ve VAR kararlarının etkili olduğu maçta Eren’in bence verilmeyen penaltısı, tartışmaya açıktı. Göztepe ikinci yarıda Tamer Hoca’nın da rakibini iyi analiz etmesinin verdiği avantajla dengeli, doğru ve 3 puan için inanarak oynadı. Dirençli bir orta saha anlayışı ve rakibine yaptığı üst düzey pres kısacası rakibini bozma planı tuttu. Denizlispor ilk iki maçta gördüğümüz oyununu oynayamadı. Maçta tek eksik olan goldü. Seyirci yine muhteşemdi. İstenilen gol ve gollerin gelmemesinin sebebi bu maçta da gördük ki bu hücum anlayışı böyle savunma yapan rakibine karşı doğru değildi. Yapılan ortalarda kaleci tarafından rahatlıkla önlendi. İnanıyorum ki Tamer hoca milli maç arasında gol yollarındaki eksiklikleri çözer ve Mosorro’nun katılmasıyla takımın gücünün artacağına inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Göztepe hepimizin malumu ligin 3 haftalık bölümünde kendisinden bekleneni veremedi. Ancak transferin son günü yapılan nokta takviyeler bence çok değerli. Milli ara sonrası istenen ve arzulanan Göztepe’nin geri döneceğinden hiç şüphem yok. Bu bağlamda Göztepe’nin muhteşem taraftarınında üzerine düşeni fazlasıyla yapıp, gerek Başkan Sepil’i gerek teknik heyet ve oyuncuları daha fazla bağrına basıp, takımlarını sahiplenmeleri gerekiyor. Göztepe için lig şimdi başlıyor.

Horoz’da Stachowiak geçilmiyor!

Bülent Buda: Stachowiak, Denizli tarihine ismini kazıyor. Efsane olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Horoz, ilk 30 dakika topu rakibe bırakıyor, gözlem yapıyor. Rodellega’nın golünde bir şey var mıydı? VAR, var dedi. Ya da Göztepe’yi geçen yıl Rize’de bitiren hakem Aslanboğa öyle istedi. Neyse ki penaltı atışları Stachowiak’ın sağlığına iyi geliyor. İleri uçlarda etkisiz, rakip kaleyi fazla zorlamayan bir görüntü sergilediler. Yorulan bölgeler orta saha ile savunmaydı. Bir puan bence yeterli. 3 puan haksızlık olurdu.

Fatih Tanfer: İki maçta 6 puan alan Yukatel Denizlispor, Göztepe karşısında sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı. Anlık olarak 4-4-2’ye de döndü. Zeki Yavru ve Murawski ikili ön libero olarak oynarken, forvet arkasında Recep Niyaz, Aissati ve Barrow’dan kurulu üçlüsü dönerek oynadı. Oyun aklını da sahaya yansıtınca maçın ilk 30 dakikasında etkiliydiler. Ancak daha sonra Göztepe’nin her alanda yaptığı ikili baskılar, takımın en etkili bölgesi olan üçlünün hızını kesti. Yücel Hoca’nın maç içinde bu üçlüyü oyundan alması, kişisel tespitim bu sebepten dolayıydı. İkinci yarı Göztepe baskılı oynadı. Denizlispor önde top tutamadı. Maçın son 10 dakikalık bölümünde Denizlispor Rodallega, Sacko ve Mehmet Akyüz’le üçlü hücuma döndü. Maç içinde Yücel hoca bir puan için gerekli hamleleri yaptı. Finalde elbette kaleci Stachowiak’tan bahsetmemek haksızlık olur. Ligin 3 maçında 3. penaltıyı kurtardı. Gerçekten alkışı hak ediyor. Bu maçta gösterdi ki, Denizli iyi takım. Milli maç arası ve yeni yaptığı takviyelerle oyun gücüne sahip daha iyi bir takım olacağına inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Geçen sene Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden ve her maçtan puan çıkarmak için gayret gösteren Yukatel Denizlispor, Süper Lig’de de hiç hız kesmedi. 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardılar. Çok istekli ve diri bir takım. Büyük ölçüde yenilenen kadrosuyla ayakları yere sağlam basıyor. Göztepe karşısında sahada en doğru oyun planları vardı. Saldırgan ve 3 puana aç Göztepe’yi iyi analiz etmişler. Oyunculardan önce teknik heyeti kutlamak gerek. Horoz saat gibi işliyor. Umarım hızından ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmezler. Özlemişiz, tekrardan hoşgeldiniz.

Altay nefes aldı

Bülent Buda: Geride bıraktığımız sezonun ritmine ulaşamadılar. Marco, siftah yapamamanın olumsuz psikolojisiyle boğuşuyor. Çok istekli, hareketli arayış içindeydi maç süresince. Karşılarında iyi yarışan genç bir takım vardı. Tatos, kendi yarattığı net pozisyonu gole çevirse maçın görünümü farklı boyutlara bürünürdü. Atak üstüne atak karşı kaleye baskı, olası pozisyonların ardından gole dönüştürememe sıkıntısı. Tüm takımlara bakıyorum da Altay kadrosunun yarışmacı, yaratıcı bir kimliği var. Nitelikli futbolcu sayısı bayağı yeterli. Zor da olsa bu galibiyet takımı kendine getirecektir. Üst sıralardan kopmadan yarışı sürdürmek, yarışmanın içinde kalarak.

Fatih Tanfer Altay son saniye golüyle Balıkesirspor’dan 3 puanla puanını 4’e çıkardı ve taraftarını mutlu etti.

TFF 1. Lig takımlarının hepsini izliyoruz. TSYD Kupası maçlarından sonra Altay’ın çok güçlü olduğunu belirtmiştim. Altay, elindeki yetenekli ve teknik özellikleri öne çıkan oyuncularıyla sert ve sahada mücadele karakterini gün geçtikçe artırıyor. Fizik olarak da her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum. Yeter ki süpriz puan kayıplarına takılmasın ve Marco harika gollerine start versin.

Mehmet Demirtaş: Altay sarsıntılı başladığı sezona adım adım toparlayarak devam ediyor. İlk maçta aldığı yenilgiyi 2. haftadaki beraberlik ve 3. haftada da Balıkesirspor’a karşı son dakika golüyle aldığı galibiyet ile toparladı. Maç içinde bolca pozisyon üreten bir ekip Altay. Her açıdan donanımlı teknik heyeti ve tecrübeleri ile sağlam adımlar atıyorlar. Üst sıralar için mücadele vermek istedikleri ortada. Hedef de belli. Transfer dönemi bitti oyuncuların kafalarıda rahatlamıştır artık. Milli arayı çok daha iyi değerlendirip çok daha güçlü dönecekler. Bu noktada Taraftara da büyük iş düşüyor. Tribünlerin daha fazlası dolması gerektiğini düşünüyorum.

Altınordu’nun Erhan’ı var

Bülent Buda: Maçı izlerken bir ara duygulanıp önümdeki deftere karalamışım. Dakik, düzenli işleyen bir sistem. Havada bahar kokusu var. Ama gol yok. Günün iyisi kalesinde Erhan, öyle olunca da her şey daha iyi anlaşılıyor. Altınordu baskı altında. Söz konusu Altınordu olunca iyimser olma gibi bir saplantım var. Karşı kaleye en az altı yedi etkili pas akışıyla gol kokusu yayan atakları var. Öyle oynamayı seviyorlar. Karşı kaleye akmak, pozisyon üretmek. Tamam güzel şeyler. Lakin istatistiklerde uyarıyor. Hatalı pas, final vuruşlarındaki yetersizlik, top kaybı, rakibe verilen gol pozisyonları gibi.

Fatih Tanfer: Altınordu’nun gençleri Akhisar deplasmanında puanla tanıştı. Sezon başından itibaren Altınordu’nun zamana ihtiyacı olduğunu ifade ediyoruz. Bu bizim ön görümüz. Ne mutlu ki yaptığımız ön görülerin tamamına yakınının doğru çıkması öncelikle futbolun bir akıl ve sistem oyununun olduğunun sonucudur. Yoksa biz fal bakmıyoruz. Elbette Altınordu’nun şuan hücumda olan üretkenlik problemi çözüldüğü anda 15, 16 yaşındaki gençlerin oynadığı gurur duyulacak bir takım ve puanlar alan bir takım haline dönüşecektir. Biraz daha sabır. Elbette Akhisar maçı özelinde herkes görevini yaptı. Ancak maçın kahramanı kaleci Erhan’dı. Net 7 gol çıkardı. Kendisini tebrik ederiz. Sezon başındaki TSYD maçlarından itibaren kendisini büyük zevkle izlediğim ve ümit milli takıma seçilen Ravil’i kutlarım.

Mehmet Demirtaş: Altınordu, Akhisar deplasmanından sahaya sürdüğü 15, 16 yaşındaki genç oyuncuları ve göze hoş gelen futbolla, ilk puanını aldı. Sezon öncesi de belirtmiştik, Altınordu’ya sabır lazım diye. Gerçekten de öyle sakatlıklar ve takıma yeni katılan oyuncuların uyum sorununu aşması zaman alacaktır. Ancak Hüseyin hoca ve ekibi milli arayı çok iyi değerlendirip çok daha kuvvetli ve keyif veren futboluyla geri dönüş yapacaktır.

Akigo’da golcüler izinli

Bülent Buda: 3. hafta bitti golün merkezindeki 9 numaralı sorunu, fırından yeni çıkmış fırancala gibi, dumanları tütüyor. Takım kulübesiyle deneyimliler ordusu. Öyle olunca her şey iyi mi oluyor? Olmuyor. Bu denli seçenekli takım, ataklarda buluştuğu onca pozisyonun final dokunuşlarında kötü. Savunmada da pozisyon veriyor. 3 hafta sonunda takımın en istikrarlısı kaleci Gökhan. Bu denli seçenekli, deneyimli futbolcu topluluğu 3 maçta 5 puan yitirdi. Önü alınmazsa alışkanlığa dönüşürse lig sıralamasının bir yerlerine sıkışırlar, durumu idare ederler. Altınordu karşısında gol pozisyonunda önde olan taraftılar. Şansızlıkları gününde olan Erhan’a denk geldiler. Beceri eksiklikleriylede kaçırdıklarını saymazsak.

Fatih Tanfer: Bülent Abim gerekli “Tedbirleri almazlarsa durumu idare ederler ligin bir yerine sıkışırlar” dedi. Sezon başında yazılarımda Akhisarspor TFF 1. Lig’de bu yıl misafir olmalı demiştik. Puan cetvelinde bir yere sıkışmalarını asla kabullenemem. Ancak Süper Lig’de bulduğu golcülerle ülke futbolunda öne çıkan ve golcülerin hepsini satıp iyi paralar kazanan Akhisarspor bu sorunu şu ana kadar çözemedi. Altınordu maçının özelinde elbette kaleci Erhan’ın müthiş performansı önemliydi. Burhan ve Aykut’la kaçırılan çok net gollerde galibiyetin önüne geçti. Kısacası 3 maç kaybedilen 5 puan. Hiç de hoş durum değil. Her takıma yazdığımızı Akhisar’a da yazalım. Milli ara sonrası umarız istenilen Akhisarspor’u görme arzusundayız.

Bal Kes, karanlıktan aydınlığa

Bülent Buda: Geçen hafta büyük iş başardılar. Deneyimliler ile gençlerin uyumu her türlü övgüyü hak ediyor. Altay karşısında savunmada kalmaları normal. Karşı kaleye seyrek ataklarla ulaştıklarında golle buluşsalardı büyük iş olurdu. Öyle kapanıp, koyu bir savunma değil yaptıkları. Haftalar ilerledikçe daha iyi, etkileyici bir takım olacaklar. Öyle bir izlenim veriyorlar.

Fatih Tanfer: Balıkesirspor’da bilinen gerçekleri tekrar etmekte fayda var. Transfer yasağı nedeniyle elindeki tecrübeli oyuncularla yetenekli gençlerin takviyesiyle bir takım oluşturdular. Teknik adam Ali Tandoğan, yıllarca futbolun içinde hayatı geçmiş, yeni genç oyuncular yetiştirmek adına pozitif bir teknik adam. Balıkesir’in yetenekli evlatlarını takıma kazandırmak ilk görevi oldu. Altay maçında gördük ki sahada son düdüğe kadar enerjisini ve ruhlarını yansıtmayaca çalışıyorlar. Yedikleri gol büyük talihsizlikti. İnanıyorum ki, istenen hedef doğrultusunda birçok genç takıma kazandırılacaktır. Elbette bu arada bu ligin zor ve güçlü takımlardan kurulu olduğu da unutulmamalıdır.

Mehmet Demirtaş: Balıkesirspor’un gençleri mücadele ve yürekleriyle ilk 3 haftada alkışı sonuna kadar hak ettiler. Başkan Kadir Dağlı transferin son dakikasında 3 yıldır açılamayan transferin önünü açtı ve 12 oyuncuyu renklerine bağladı. Bu hamleyle hem taraftarının gönlüne su serpti hem de Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın elini güçlendirdi. Milli ara ile de birlikte yeni transferlerin takıma uyum sürecinin çözüleceğini düşünüyorum. Yıllardır transfer yasağı ve ekonomik sorunlara karşı verilen büyük mücadele ve de kayyumun kıyısından dönen bir kulüp. Kısaca karanlıktan aydınlığa dönüşün hikâyesi. Emeği geçenlere teşekkürler.

Menemenspor boş dönmedi

Bülent Buda: Taşkın, duran toplarda acımasız ağlara çakıyor sanki. Karagümrük öne geçtikten sonra farkı açabilirdi. Bir puan önemli değerini bilmek lazım. Hatay bozgunundan sonra dağınıklığı toparladı, iyi geldi. Hüseyin’in kusursuz bir fiziği var. Gücünü bütünüyle oyuna odaklarsa daha iyi iş çıkarır. 9 numara üçüncü hafta siftahı yok. Muhammed çift dalışlarıyla birgün başına iş açacak. Galip, bir miktar hakemle oynamayı seviyor. Bıraksın o işleri. O bir abi. Örnek olmalı. Selmani kalesini özveriyle koruyor. Alberk üstüne koyarak geliyor. Üç maç 4 puan. Başlangıç olarak iyidir.

Fatih Tanfer: Futbolda yazılı olmayan kurallardan birtanesi kötü oynarkende yenilmemek önemlidir. Ekol Göz Menemenspor’un Karagümrük maçının özeti bence budur. 1-0 mağlup duruma düşüyorsun sonra 76 ve 80. dakikalarda önce Darwin’in şutu direkten dönüyor. Erkan Zengin’in bomboş pozisyondaki şutunu kaleci Selmani önlüyor. 86. dakikada Taşkın’ın penaltıdan attığı golle 1 puanı alıyorsun. Bir başka ifadeyle İstanbul deplasmanından yine yenilmeden dönüyorsun. Yep yeni kurulan bir takım. İkisi deplasman toplanan 4 puan hiç de küçümsenecek bir sonuç değil. Umarım milli maç arasında bazı oyuncuların fizik kapasiteleri yükselir ve çok daha güçlü hale gelip evinde oynayacakları Akhisar maçıyla birlikte çıkışa geçerler.