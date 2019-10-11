‘Şimdi de incire sahip çıkıyoruz’

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise, “Türkiye’nin en kaliteli inciri burada yetişiyor. İncir festivali düzenledik. Hem Tire’yi hem ürünlerimizi dünyaya tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.



Tire Süt Kooperatifi bu yıl ortaklarından, raf ürünü olacak kalitede en düşük 30, en yüksek 37 liradan 100 ton kuru incir almayı hedefliyor.