11.10.2019 - 02:24 |
‘Şimdi de incire sahip çıkıyoruz’
Tire Süt Kooperatifi, kuru incir alımına başladığını duyurdu. “15 yıl önce sütümüze sahip çıktık. Bugün de incirimize sahip çıkıyoruz” diyen Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük, “Ortaklarımızdan incir alımı yapmaya başlayacağız. En kısa sürede incir işleme tesisini de faaliyete geçirip ürünü doğrudan tüketiciyle buluşturacağız. Hem üretici emeğinin karşılığını alacak hem tüketici kaliteli ürüne ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise, “Türkiye’nin en kaliteli inciri burada yetişiyor. İncir festivali düzenledik. Hem Tire’yi hem ürünlerimizi dünyaya tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.
Tire Süt Kooperatifi bu yıl ortaklarından, raf ürünü olacak kalitede en düşük 30, en yüksek 37 liradan 100 ton kuru incir almayı hedefliyor.
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