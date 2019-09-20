Sımdı kazanmanın tam sırası Göz Göz

Sezonun geride kalan ilk 4 maçında galibiyet alamayan ve gol atamayan Göztepe, bugün saat 20.30’da Süper Lig’in formda ekiplerinden Konyaspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda taraftarı önünde kötü gidişe son vermek isteyen sarı kırmızılıların maçını Özgür Yankaya yönetecek. Maçın bilet fiyatları da VIP tribün 297, numaralı 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir tribün 35 lira olarak açıklandı. Göz Göz’de sakatlığı süren Reis ve hazır olmayan Hakan dışında eksik kalmadı.



‘Galibiyete inanıyoruz’



Göztepe, zorlu 90 dakika öncesi ligde 2 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu sezon hiç bileği bükülemeyen, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan topladı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Konyaspor karşılaşmasıyla yeni bir sürece gireceklerini söyledi. Zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını ifade eden Tuna, “Önümüzdeki 30 haftada her maç çok önemli. Oyuncularımıza inanıyoruz” dedi.