BİST100.3390EURO 6,330,19USD5,720,06ALTIN275,691,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler EgeSımdı kazanmanın tam sırası Göz Göz
    20.09.2019 - 01:41 |

    Sımdı kazanmanın tam sırası Göz Göz

    Göztepe, kötü gidişe bugün iç sahada ağırlayacağı Konyaspor önünde son vermeye çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak, karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek

    Sımdı kazanmanın tam sırası Göz Göz

    Sezonun geride kalan ilk 4 maçında galibiyet alamayan ve gol atamayan Göztepe, bugün saat 20.30’da Süper Lig’in formda ekiplerinden Konyaspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda taraftarı önünde kötü gidişe son vermek isteyen sarı kırmızılıların maçını Özgür Yankaya yönetecek. Maçın bilet fiyatları da VIP tribün 297, numaralı 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir tribün 35 lira olarak açıklandı. Göz Göz’de sakatlığı süren Reis ve hazır olmayan Hakan dışında eksik kalmadı.

    ‘Galibiyete inanıyoruz’

    Göztepe, zorlu 90 dakika öncesi ligde 2 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu sezon hiç bileği bükülemeyen, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan topladı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Konyaspor karşılaşmasıyla yeni bir sürece gireceklerini söyledi. Zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını ifade eden Tuna, “Önümüzdeki 30 haftada her maç çok önemli. Oyuncularımıza inanıyoruz” dedi.

    TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
    daha fazla video için
    Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

    TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

    Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

    Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

    İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

    İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

    Karşıya geçmek isterken canından oldu

    Karşıya geçmek isterken canından oldu

    Sıradaki Haber