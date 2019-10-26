Şimdi sıra Tokyo’da

Son olarak Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanan ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk olarak Türkiye’nin ve İzmir’in cimnastikteki yüz akı olan İbrahim Çolak, Milliyet Ege Spor Servisi’nin konuğu oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde eden Çolak, “Hep daha iyisi için çalıştım ve en iyisini kazanana kadar mücadele ettim. Ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.



Cimnastik hayatına nasıl girdin?



Çocukluğumdan bu yana hep sporun içinde oldum. Sporu sevdim o da bana yakıştı. Ailem de sporcu bir aile. Annem ve babam maratoncu. Amcam da eski cimnastikçi. 5 yaşımda cimnastikle tanıştırıldım. Başlarda bu spora bir oyunmuş gibi bakıyordum. Bu sporla yarışmanın tadını aldıktan sonra da hayatımın tam orta yerine koydum. 5 yaşında tanıştığım Şavkar Spor Kulübü ile ve antrenörüm Yılmaz Göktekin ile 19 yıldan bu yana birlikteyim. Cimnastik ile tam anlamıyla birlikte yaşıyorum denebilir. Günde en az 3 saat idman yapıyorum. Bu süre daha da artabiliyor.

Yarışmalara nasıl hazırlandın?

Bugüne kadar elde ettiğim her başarının altında istikrar ve disiplin yattı. Sağlığıma, beslenmeme, uyku düzenime ve antrenmanlarıma olabildiğince dikkat ettim. Etmeye de devam ediyorum. Başarıyı getirenin isrikrar ve sabır olduğuna eminim. Çok çalıştım, azimle mücadele ettim. Hiç yılmadım. Çok yoğun antrenman programlarım vardı. Hiçbirini aksatmadım.









Tokyo’daki hedefin ne?



Bugüne kadar elde ettiğim başarılarımın ve çalışmalarımın birikimi ile Tokyo’da kürsü görmek istiyorum. Hedefim her zaman hep en üstteydi. Tokyo için de öyle olacak. Çok çalışacağım, iyi hazırlanacağım. Ülkemi ve kendimi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Ay yıldızlı bayrağımızı Tokyo’da da en önde götürmek, İstiklal Marşı’mızı da herkese dinletmek istiyorum.

Cimnastiğe başlamayı düşünen gençlere neler söylemek istersin?

Gençlerin cimnastiğe küçük yaşta başlamaları çok önemli. Bu sporla ne kadar erken yaşlarda tanışılırsa o kadar üstüne koyuluyor. Cimnastik bütün sporların merkezinde yer alıyor. Cimnastiği seven çocuk sporu da sever. Zorlu bir spordur. Mücadele ister. Kesinlikle vazgeçmemek gerekiyor. Gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük emek gerektiren bir spordur; hazır olmaları gerekir yani. Sabırlı bir şekilde bol bol çalışmalılar.

‘Hiçbir başarı tesadüf değil’



‘50 saniye için 19 yıl çalıştım’ sözün çok konuşuluyor. Başarının sıkı bir çalışma ve disiplin işi olduğunu vurgulayan daha güzel bir söz duymadım. Cimnastikte her şey 50 saniye için mi?



Bunu söylerken çok fazla düşünmedim. Birden ağzımdan çıkıverdi. Ardından düşündüğümde gerçekten doğru bir şey söylediğimin farkına vardım. Madalya için çok çalışıyoruz ve bir müsabakada tüm hazırlığınızı eksiksiz göstermek zorundasınız.



‘Sponsor desteği önemli’



Milli takıma girdiğim güne kadar kendi imkanlarım ile var olmaya çalıştım. Milli takım sonrasında devletimiz sahip çıktı. Devlet ve federasyon hemen hemen her ihtiyacımızı karşılıyor. Sonuç olarak bizlerin bu gider ve ihtiyaçların üstüne çıkan farklı gereksinimlerimiz oluyor. Performansımızı ve de motivasyonumuzu yukarıya çekmemiz için sponsor desteğine fazlasıyla ihtiyacımız var. Desteklenme ve sponsorluk konusunda ne kadar rahatlarsam, ortaya koyacağım performans o kadar değişir. Bu sebepten ülkeme ve kariyerime yeni dereceler ekleyebilmem için sponsora ihtiyacımız var” dedi.