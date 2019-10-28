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    HaberlerEgeSimit çay buluşması
    28.10.2019 - 07:50 |

    Simit çay buluşması

    Kuşadası CHP İlçe Örgütü tarafından düzenlenen geleneksel simit çay kahvaltısı yoğun katılımla gerçekleşti.

    Simit çay buluşması

    Kuşadası CHP İlçe Örgütü tarafından düzenlenen geleneksel simit çay kahvaltısı yoğun katılımla gerçekleşti. Konuklara teşekkür edip “Biz büyük bir aileyiz” diyen İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Altı aylık dönemde belediye başkanlarımız başarılı bir çalışma dönemi geçirdi. Bizlerin de çok çalışması lazım” dedi. 10 yıl önce başlatılan etkinliğin aynı coşkuyla sürmesinden mutluluk duyduğunu belirten Başkan Günel de, “Ulusal iktidara çok yaklaşılan bir dönem yaşıyoruz. Ülkenin yüzde 50’sinden fazlasında yönettiğimiz belediyelerin başarısı bizi iktidara taşıyacak” diye konuştu.

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