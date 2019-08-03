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    HaberlerEgeSındır: Halıcılık destek bekliyor
    03.08.2019 - 04:03

    Sındır: Halıcılık destek bekliyor

    CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, halıcılık sektörünü Meclis gündemine taşıdı.

    Sındır: Halıcılık destek bekliyor

    Sındır, halıcılık sektörünün sıkıntılarının tespit edilmesi, sorunların giderilmesi; üretiminin, tanıtımının, pazarlamasının, ihracatının geliştirilmesi ile bin yıllara dayanan halıcılık ve dokumacılığın kültürel değerlerinin korunması için Meclis Araştırması açılmasını istedi, “Sektör, son 20 yılda çok kan kaybetti. Üretim azaldı, fiyatlar yükseldi. Bin yıllara dayanan halıcılık kültürümüz yok olma noktasına geldi. Bu kültürel mirasın tarihin tozlu raflarında kaybolmasına izin vermeyelim. Öğrencilerimizi modern halı üretim teknikleriyle tanıştırarak makine halısı üretimi yapan firmalara kalifiye ara eleman yetiştirebiliriz” dedi.

     

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