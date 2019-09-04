04.09.2019 - 02:45
Sındırgı, kültür yolculuğuna çıkardı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri sora erdi.
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından, yöresel oyunlara, ata sporu güreş ve ciritten Türkiye’de nam salmış isimlerin konserlerine kadar dolu dolu etkinliklerle süslenen organizasyon, katılımcılardan tam not aldı. Tanıtım çalışmalarının ve ulusal gündemde kalmanın meyvelerini festivalde topladıklarını belirten Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sadece 3000 yıllık kültür mirasımız Yağcıbedir halıları değil artık termali, yörük kültürü, doğasıyla Sındırgı dünyaya açıldı” diye konuştu.
Ayrıca, 3 Eylül Sındırgı’nın düşman işgalinden kurtuluşu düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kuva-yi Milliye Anıtı’na çelenk sunularak başlayan program kortej yürüyüşüyle devam etti. Korteje katılan Yavaş, “Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum” dedi.
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