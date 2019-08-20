Sındırgı’da 35 yıl sonra nüfus arttı

Nüfusun 34 bine dayandığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sulu tarım ve jeotermale bağlı yaptığımız işlerle beraber stratejik planla vatandaş artık bu şehre ‘yaşanılır’ demeye başladı. Sındırgı’nın nüfusu 288 kişi arttı” dedi.

Gezmeye gelip kaldı

Sındırgı’ya İstanbul’dan geri dönen Şani Kaygısız, “Beni buraya çeken şey termal su oldu” ifadelerini kullandı. Yağcı Bedir Kültür ve Sanat Festivali için Ankara’dan gelen ve ilçeyi beğenip yerleşen Hülya Sargıcı ise, “Festivalden 15 gün sonra ilçeye geldim” diye konuştu. l BALIKESİR AA