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    HaberlerEgeSındırgı’da 35 yıl sonra nüfus arttı
    20.08.2019 - 02:44

    Sındırgı’da 35 yıl sonra nüfus arttı

    Balıkesir’in 1980’li yıllardan itibaren göç veren ilçesi Sındırgı, yapılan yatırımlar sonucunda 35 yıl sonra ilk defa göç aldı.

    Sındırgı’da 35 yıl sonra nüfus arttı

    Nüfusun 34 bine dayandığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sulu tarım ve jeotermale bağlı yaptığımız işlerle beraber stratejik planla vatandaş artık bu şehre ‘yaşanılır’ demeye başladı. Sındırgı’nın nüfusu 288 kişi arttı” dedi.

    Gezmeye gelip kaldı

    Sındırgı’ya İstanbul’dan geri dönen Şani Kaygısız, “Beni buraya çeken şey termal su oldu” ifadelerini kullandı. Yağcı Bedir Kültür ve Sanat Festivali için Ankara’dan gelen ve ilçeyi beğenip yerleşen Hülya Sargıcı ise, “Festivalden 15 gün sonra ilçeye geldim” diye konuştu. l BALIKESİR AA

     

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