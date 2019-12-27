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    HaberlerEge Haberleri Sındırgı’ya hayat verecek yatırım
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    27.12.2019 - 00:04 |

    Sındırgı’ya hayat verecek yatırım

    Sındırgı’ya hayat verecek yatırım

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı’da 3,5 milyon liralık yatırımla sebze ve meyve kurutma tesisi kuruyor. 2 milyon lirası bakanlık hibesiyle yapılacak olan tesiste jeotermal enerji kullanılarak kurutulan sebze ve meyveler ihraç edilecek. Kooperatiflerin destekleneceği projeyle kırsaldan kente göçün önlenmesi ve kadınların işgücüne katılması hedefleniyor.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kent için önemli adımlar attıklarını belirtti, “Yapılacak yatırım, Sındırgı ilçemize hayat verecek” dedi.

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