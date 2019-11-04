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    HaberlerEgeSinema günleri bugün başlıyor
    04.11.2019 - 07:50 |

    Sinema günleri bugün başlıyor

    Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği İzmir Kısa Film Festivali, bugün başlıyor.

    Sinema günleri bugün başlıyor

    Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği İzmir Kısa Film Festivali, bugün başlıyor. 20. kez düzenlenen festival, özel seçkilerle beraber 300’ün üzerinde filmi ücretsiz olarak seyirciyle buluşturacak, atölye çalışmaları ve söyleşilerle festival boyunca sinemaya dair etkinliklere ev sahipliği yapacak.
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Buca Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin desteklediği festival kapsamında, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için filmler yarışacak. Altın Kedi Ödülleri, 9 Kasım’da sahiplerini bulacak.

    Özel film seçkileri

    Ayrıca Almanya Deneysel Film Seçkisi, Macaristan Seçkisi, Tel Aviv Kısa Film Festivali Seçkisi ve Romanya Seçkisi olmak üzere belirlenen özel film seçkileri de sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasının örnekleri, gösterim programında panorama bölümünde yer alıyor.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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