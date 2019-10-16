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    HaberlerEgeSinemada bilim kurgunun yükselişi
    16.10.2019 - 01:20 |

    Sinemada bilim kurgunun yükselişi

    Medical Park İzmir Hastanesi’nin Mövenpick Hotel İzmir sponsorluğunda her ay sanat ve iş dünyasından önemli isimleri İzmirlilerle buluşturduğu Kent Söyleşileri’nde bu ay sinema konuşulacak.

    Sinemada bilim kurgunun yükselişi

    Etkinliğin konukları, dizi ve sinema oyuncuları; Ekin Koç, Janset ve genç yönetmen Hatice Aşkın, sinemada bilim kurgunun yükselişi konusunu masaya yatıracak. Aşkın’ın yönetmenliğini yaptığı Ekin Koç ve Janset’in oynadığı APP filminin de gösterimi yapılak. Etkinlik, 18 Ekim Cuma günü saat 19.00’da, Movenpick Hotel İzmir’de halka açık olarak gerçekleşecek.

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