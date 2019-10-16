Etkinliğin konukları, dizi ve sinema oyuncuları; Ekin Koç, Janset ve genç yönetmen Hatice Aşkın, sinemada bilim kurgunun yükselişi konusunu masaya yatıracak. Aşkın’ın yönetmenliğini yaptığı Ekin Koç ve Janset’in oynadığı APP filminin de gösterimi yapılak. Etkinlik, 18 Ekim Cuma günü saat 19.00’da, Movenpick Hotel İzmir’de halka açık olarak gerçekleşecek.