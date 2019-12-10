Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Karacasu Belediyesi, ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında 12 okuldan 243 öğrenciyi sinemayla buluşturdu. Son olarak Karacasu’yu Sevenler İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Masal Şatosu adlı filmi izledi. Öğrencileri Belediye Başkanı Zeki İnal uğurladı. Başkan İnal, etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.