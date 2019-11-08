Sıra geldi deplasmanda kazanmaya

TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 4 maçını kazanarak düşme barajından çıkıp Play Off hattına yerleşen Karşıyaka, bu hafta Payasspor önünde deplasmandaki kazanamama serisini sonlandırmaya çalışacak. Yeşil kırmızılı ekip, deplasmanda galibiyete hasret kaldı. Kaf Kaf, 5 deplasman sınavında 3 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. 4 Mayıs’tan bu yana dış sahada 6 maçtır yüzü gülmeyen Karşıyaka, pazar günü Hatay deplasmanını kazanmak istiyor. Karşıyaka’da galibiyetleri seri haline getirmek istediklerini belirten Sportif Direktör Atilla Güneş, “Deplasmanda şimdiye kadar galip gelemedik. İnşallah bu hafta 3 puan alıp çıkışımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.