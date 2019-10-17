Sıradaki gelsin

Bülent Buda: Tam yol ileri. Skora baktığımızda zorlanmayı tahmin edebiliyoruz. Şaşılacak bir şey değil. Liderin karşısında tüm takımlar direnç gösterir. Hele bir de lider çok gollü galibiyetleri seviyorsa. O zaman rakipler dirençlerini ikiye katlar. Konu şampiyonluksa her koşulda sadece kazanmak önemlidir. Müthiş, kusursuz bir devamlılık yakaladılar. Elbette yolculuğun daha ilk adımları. Gidecek uzun bir yol var önlerinde. Önemseyerek, maç maç aşarak mutlu sona ulaşacaklar. Kuşkum yok.

Fatih Tanfer: Gümüşhane deplasmanında oyuna sonradan giren Sinan’ın 84. dakikada attığı golle 3 puanı alıp, TFF 1. Lig yolundaki büyük yürüyüşüne devam etti. Çabuk oynayınca pozisyon üretme şansı artıyor. Çünkü elinde etkili hücum oyuncuları var. Gümüşhane maçının zor olacağı zaten belliydi. Futbolda amaç kazanmaktır. Bunu da Manisa FK başarıyor. Sezon başından itibaren en önemlisi her maçı ciddiye alıyorlar. En büyük rakibi Samsun deplasmanındaki beraberlik hariç tüm maçlarını kazandılar. Kısacası bu dirençli ve bilinçli oyun ve de en önemlisi direnç devam ettikçe Manisa FK, kendinden gurur duyulacak bir takım ve en önemlisi de 1. Lig yarışında avantajlı olacaktır.

Mehmet Demirtaş: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa’nın yeni yüzü Manisa FK, Gümüşhanespor deplasmanından da 3 puanla ayrılmasını bildi. Aldığı bu sonuçla 22 puanla en yakın takipçisi olan ve kendisi gibi şampiyonluk adayı Samsunspor’un 4 puan önünde zirvedeki yerini koruyor. Bu haftaki rakibi 2 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Pendikspor. Doğru yönetim, teknik kadro ve zengin oyuncu grubuyla bu deplasmandan da puan ve puanlarla döneceklerine inancımız tam. Bu noktada yıllardır başarıya aç bir Manisa’nın yeni yüzü Manisa FK’ya sadece Manisa halkının değil Manisa’dan ekmeğini kazanan iş adamlarının da katkı vermesini umut ediyorum. Böylesine zor bir ligde mücadele eden ve namağlup bir kulübün formasında göğüs sponsorunun olmaması da oldukça ilginç. Toplum olarak başarıya odaklıyız. Başarı geldikçe zamanla daha büyük destekler geleceğine inanıyorum. Rehavete kapılmadan adım adım 1. Lig’e koşmaya devam. Büyük keyifle izlediğimiz bol golleriyle nam salan Manisa FK’ya başarılar diliyorum.

Fırtına kopmaya basladı

Bülent Buda: Evet rakibin gücü, konu çok düşük olabilir. Ne olursa olsun silkinip kendine gelme, özgüven kazanıp çıkışa geçebilmek için kazanmaları gerekliydi ve öyle de oldu. Zirveyle aradaki fark uçurum değil. Önemli olan yaptıkları işi ciddiye alıp takım bütünlüğü ve istekle üst sıralara tırmanabilirler. Bütün sorun farkındalık ile ne istediğini bilebilmekte. Futbol takım oyunu. Bu bilince ulaşırlarsa kazanırlar ve mutlu olurlar.

Fatih Tanfer: Diriliş kelimesini severim. Anlamı, “Güç kazanıp yeniden eskiye dönüş” demektir. Ci Group Buca deplasmanda Yomraspor’u yenip hem 3 puan kazandı hem de eski durumuna döndü. Kısaca ben bu yarışta varım dedi. Liderle puan farkı 5’e indi. Buca’da sezon başından itibaren söylediğim düşüncemin arkasındayım. Güçlü bir kadrosu var. En büyük problemi kordinasyon sıkıntısı. (Ayrıca kadro mühendisliği de doğru yapılmalıdır) Elindeki hızlı hücumcular Gökhan ve Berke ile dikine ve çabuk oynanmalıdır. En önemlisi de elindeki kadro yapısıyla rahatlıkla yapabileceği şekilde de agresif ve canlı oyun yapısında artış olmalı ve rakipleri de bunu hissetmelidir. İnanıyorumki günler ve maçlar ilerledikledikçe Buca’nın gücü artıp izlenmekten zevk alınan bir takım olacaktır.

Mehmet Demirtaş: Geçtiğimiz hafta Çatalcaspor mağlubiyeti sonrası gerekli tedbirlerin ve radikal kararların alındığını gözlemledik. 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yomraspor deplasmanından alınan 3 puan gerçekten çok değerli. Ancak TFF 3. Lig 1 Grup’ta tüm rakiplerin çekindiği Ci Group Buca gerçek gücünü ortaya koyarak içeride dışarıda seri galibiyetlere başlamak zorunda. Nihat Hoca önderliğinde takımın kondisyon ve fizik bakımından güçlendiğini gözlemliyoruz. En azından devre arasına kadar kazanılabilecek maksimum puanların toplanması en büyük ödev olmalı. Bu hafta rakip 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Kızılcabölükspor. Yine bir gece maçı ile 3 puan için mücadele verecekler. Güçlerinin farkına varıp takım içinde daha fazla yara almadan tırmanışa geçeceklerine inanıyorum.

Kaf Kaf'ta güçbirliği şart

Bülent Buda: Kabul edelim ki zor deplasmandı. Liderle oynuyorsunuz, iki farklı geriye düşüyorsunuz, ondan sonra da maçı koparmak için gerek yeteneğiniz ile enerjiniz buna el veriyor mu? Kabullenmeliyiz. Karşıyaka sezona ve maçlara iyi başlamadı. Bu yenilgi öncesi 3 maç 7 puan çıkışa geçmek için itici güçtü. Lakin hem deplasman hem de karşınızda lider. Bugüne kadar sergilenen futbol kalitesinin çok üstüne çıkmak gerekirdi iyi bir skor için. Demek ki olmamış.

Fatih Tanfer: Lider Erokspor karşısında 45. dakikada yediği golle 3 puanı bıraktılar. Liderle arasındaki puan farkı 10’a çıktı. Yazık oldu. Daha sezon başı. Sezonun ilk yarısında henüz maçların yarısı bitti. Umutsuzluğa Karşıyaka’da hiç gerek yok. Karşıyaka hiç olmazsa Play Off yarışının içinde olmalıdır ve olacaktır’da. Puan cetveli de bu görüşümü doğruluyor. Çünkü 5. sıradaki Erbaaspor ile puan farkı sadece 3. Karşıyaka büyük bir camia. Onun için mücadele asla bitmez. Bu yarışta önümüzdeki durak pazar günü evinde oynayacağı Kocaelispor. Artık taraftarının da gereken desteği vereceğine inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Soner Hoca ile 11 gün ara ile çıktığı maçlardan 7 puan toplayan Karşıyaka’nın gençleri maalesef zorlu deplasmanda grubun en golcü takımı Esenler Erokspor’a boyun eğdi. Pembe tablo çizmeye gerek yok. Karşıyaka’nın bu sezon bulunduğu lig geçtiğimiz sezona göre çok daha zorlu. Bence yönetimin basketbola verdiği önem ve katkı kadar Karşıyaka’da ivedilikle bir güçbirliği sağlayarak futbolda da şahlanabilmesi için gerekli kampanyalar, sponsorluk anlaşmaları ve de birçok proje için düğmeye basması gerekiyor. Basketbolda yaşanan değişimin futbola da yansıması gerekiyor.

Yoksa dediğim gibi bu zor grupta geçtiğimiz sezon yaşanan Play Off heyecanı bile hayal olabilir.

Uşak, gücünü fark etti

Bülent Buda: 2 maç 9 puan ve de zirveye ortak. Geçen yıldan bu yana devamlılık, istikrar diye ısrarla vurguladığımız buydu. Kazanmak, kazanmak ve yine kazanmak. Hız kesmemek, mücadeleyi özümseyerek istekle sürdürmek. Yapabildiklerinde teknik birim ve futbolcular özgüven kazanıp mutlu olacaklar. Tribünlerde taraftar sayısı artacak. Destek yoğunlaşacak ve ses getirecek. Vazgeçmeden sürdürmek çok önemli.

Fatih Tanfer: 2 maçta kazanılan 6 puan ve gurur duyulan bir Uşakspor. Puanını 13’e çıkardılar. En önemlisi alt sıralarla ilişkisini kesti. Yukarıya doğru çıkışları sürüyor. Zaten bu muhteşem seyircisiyle de en azından Play Off yarışı içinde olması şarttır. Bugünkü duruma baktığımız zaman kendisi 8. sırada. Ancak 2. sıradaki Vanspor’la puan farkı 3 olduğuna göre matematiksel hesaplar bu başarılı periyot devam ettikçe, heyecan verici bir Uşakspor olacak.

Mehmet Demirtaş: Sezon başında gel gitler yaşayan Uşakspor’un toparlanacağını ve zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmiştim. Son iki haftada aldığı iki galibiyetde asıl gücünü ortaya çıkarmaya başladığının ispatı niteliğinde. Bir kez daha gördük ki Aşigolar muhteşem taraftarıyla çok daha güzel. Bu haftaki rakip Kastamonuspor. Oradan alınacak puan ve puanlar Uşakspor’un en azından devre arasına kadar Play Off hattında kalmasında belirleyici olacaktır.

Yenilmezler ordusu seriyi sonlandırdı

Bülent Buda: Sıkı bir deplasman maçı. Tek farklı yenilgi penaltıdan. Yenik duruma düştükten sonra eşitlik, hatta öne geçmek için süre yeterli. Öyle görülüyor ki olmamış. Zirvede yer değiştirmeler önümüzdeki haftalarda da olacaktır. Nazilli güçlü bir takım, yaşanan sadece bir yenilgi. Rakip güçlü ve oyun dış sahada oynanıyor. Maç bitti. Klasik anlatımıyla, “Önümüzdeki maçlara bakacağız”

Fatih Tanfer: Lider gittiği Darıca deplasmanında liderliği 1-0 mağlup olduğu Darıcaspor’a bıraktı. İki maç sonucunda kaybedilen 5 puan ve liderlik oldu. Bu guruptaki takımlar denk kuvvetler. Mücadele çok renkli ve heyecanlı geçiyor. Nazilli Belediyespor kaybettiği bu 5 puana rağmen 15. puanla 4. sırada. Bilhassa evinde kaybettiği anlamsız puanlara son vermesi gerektiğini düşünüyorum.

Mehmet Demirtaş: Nazilli Belediyespor, dar bütçe ve altyapı patentli oyuncularıyla bu ligde 8 haftadır yenilmezlik unvanı Darıca Gençlerbirliği karşısında sonlandırdı. 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, 15 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Bu hafta evinde Diyarbekirspor’u ağırlıyor. Güçlü taraftarı ve güçlü kadrosuyla yeni bir seri başlatacaklarına inancım tam.