Sıradaki serbest ticaret bölgesi!

Bergama Ticaret Odası, 4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Toplantıda; tarıma dayalı konuların, madencilik alanındaki gelişmeler ve sıkıntıların, Bergama ve Bakırçay’ın geleceğini içine alan görüşler yer aldı. Programda konuşan Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Bergama-Kınık ve Aliağa Organize Sanayi Bölgeleri, Kuzey Ege otoyolu, doğalgaz, turizm ve yenilenebilir enerji sektöründen bahsetti.



4’üncü OSB



Belediye Başkanı Hakan Koştu da, İzmir-Bergama Kuzey Otoyolu’nın kente önemli kazanımlar sağladığını vurguladı, “Uzun yıllardır biz Bergama’nın İzmir’e uzaklığını konuşuyorduk. Çandarlı Limanı’nın altyapısı bitti, üstyapı ihalesi bekleniyor. Organize sanayi bölgemizde doğalgazla ilgili beklenti var, bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Jeotermalle ilgili de çalışmamız var. Yeni turizm tesisleri için jeotermali hazır hale getireceğiz. Şehir stadyumunun bir millet bahçesi ve kent meydanı yapılabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Dördüncü OSB yolda. Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemir’li büyükbaş hayvancılık üzerine ihtisas organize sanayinin kurulumu için ön onayı verdi. Yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazi üzerinde kurulacak” dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, Bakırçay ve Bergama’nın sorunlarına değindi, şunları söyledi:



‘İZBAN bağlanacak’



“Bergama’da yapılacak en büyük yatırım ve hizmet serbest bölge olacak. İki bin dönümlük bir alana yapılacak bu yatırımla tam anlamıyla bittiğinde 20 bin kişiye istihdam kapısı açılacak. Bu proje bölgeyi uçuracak. Serbest bölge tamam, şimdi sırada serbest ticaret bölgesi düşünülüyor ve bunun da takibini yapacağız. İZBAN Bergama ve Kınık’a da bağlanacak. Bakırçay’ı konutta zayıf görüyorum. Bölgenin sülietini bozmadan, tarımına, tarihine, kültürüne zarar vermeden imar önemli.”