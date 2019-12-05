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    HaberlerEge Haberleri Sıradam’dan Barbaros’a filmine koruma ödülü
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    06.12.2019 - 00:03 |

    Sıradam’dan Barbaros’a filmine koruma ödülü

    Sıradam’dan Barbaros’a filmine koruma ödülü

    Urla’nın Barbaros Köyü’nde doğup büyüyen, belgeselini çekip, kitabını yazan Banu Ersan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’nde Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülü’nün sahibi oldu. Ersan ödülünü belgeselde oynayan Barbaroslular ile birlikte Büyükyehir Başkanı Tunç Soyer’in elinden aldı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, emeği geçen herkese teşekkür etti, “Köylerimizin kültürlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak adına çeşitli festivaller düzenliyoruz” dedi. Sıradam’dan Barbaros’a adlı belgeselde, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekler anlatılıyor.

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