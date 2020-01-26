26.01.2020 - 00:04 |
‘Sıradışı bir kalem’
Bornova Beldiyesi, suikast sonucu öldürülen Uğur Mumcu’yu çeşitli etkinliklerle andı.
‘Kuşakların gözünden Uğur Mumcu’ adlı söyleşide, gazeteci Erbil Tuşalp ile Mazlum Vesek usta gazeteciyi anlattı. Mumcu’nun öngörüleri, laik, Atatürkçü, cumhuriyetçi ve özgürlükçü kişiliğiyle topluma ışık tutan sıradışı bir gazeteci olduğunun altını çizen Başkan Mustafa İduğ, “Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.