07.09.2019 - 03:31
Sıralama kurayla
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramada, Corendon, Setur Marina ve Scala Nuova’nın sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, yarışmacıların bu akşamki final gecesindeki sahne sıralaması da kurayla belirlendi.
1. Korat Eriş (Kaf Masalı), 2. Gökçe Özgül (Sen Bana Canlı Lazımsın), 3. Didem Ezgi Kurt (Korkarım), 4. Neslihan Demirtaş (Ölmüşçesine), 5. Can Erol (Festival), 6. Çağlar Yıldırım (Yeniden), 7. Serra Hepgül (Bir Umut Var), 8. Hakan Budak (Masallar Şehri), 9. Duygu Karakuş (Prova), 10. Zeynep Türkeş (Gurbet Türküsü) .
Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.