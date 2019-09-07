Sıralama kurayla

1. Korat Eriş (Kaf Masalı), 2. Gökçe Özgül (Sen Bana Canlı Lazımsın), 3. Didem Ezgi Kurt (Korkarım), 4. Neslihan Demirtaş (Ölmüşçesine), 5. Can Erol (Festival), 6. Çağlar Yıldırım (Yeniden), 7. Serra Hepgül (Bir Umut Var), 8. Hakan Budak (Masallar Şehri), 9. Duygu Karakuş (Prova), 10. Zeynep Türkeş (Gurbet Türküsü) .







