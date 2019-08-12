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    Haberler EgeŞirince halkından Kaya’ya teşekkür
    12.08.2019 - 07:50| DHA

    Şirince halkından Kaya’ya teşekkür

    İZMİR’in Selçuk ilçesinde Belevi ve Şirince mahalleleri arasında kurulmak istenen mermer ocağı için ‘ÇED olumsuz’ görüşü verilmesi için çaba sarf eden AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Şirince Muhtarı İsmail Yıldırdı’nın daveti üzerine gittiği mahallede esnaf ve üretici kadınlardan takdir topladı.

    Şirince halkından Kaya’ya teşekkür

    Kaya, “Yöre halkı karardan memnun, teşekkürlerini dile getirdi. Bundan sonra çevre konusunda yaşanabilecek her türlü sıkıntıda destek istedi. Her yöre kendi sesiyle güzel, doğa harikası Şirince’de öyle. Bu seslerin kesilmesine izin vermeyeceğiz. Şirince halkına yaptıklarımızı anlattık, yaratılmak istenen farklı algıyı kırdık” dedi.
    Geçen dört yıl içinde Selçuk’a toplam 600 milyon liralık kamu yatırımı yapıldığını, hızlı tren hattı ve İzmir-Selçuk karayolunun tamamının bölünmüş yol haline getirildiğini, doğalgazın evlere girdiğini, Hükümet Konağı ve yeni Adliye Sarayı’nın yapıldığını, Antik Liman ve bin TOKİ konutunun yapımına başlandığını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nüfus başına değerlendirildiğinde Türkiye’nin açık ara en çok kamu yatırımı almış ilçesi. Bunların devamı gelecek. 2016 yılında başlanan, yaklaşık 4 milyon liralık kaynakla yapılacak devlet hastanesinin inşaatı açılan davalar sonucu durdu. Davalar olmasaydı hastanenin yapımı bitmiş olacaktı. Sağlık yatırımlarının siyaseti olmaz. Siyasette sorunlar iletişimle çözülür.” 

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