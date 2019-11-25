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    HaberlerEge Haberleri‘Sırrımız güven’
    25.11.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR

    ‘Sırrımız güven’

    Makam şoförleri arasında sosyalleşme ve yardımlaşma, işsizlere iş olanağı sağlama amacıyla geçen yıl kurulan İzmir Makam Şoförleri Derneği bir araya geldi.

    ‘Sırrımız güven’

    Makam şoförleri arasında sosyalleşme ve yardımlaşma, işsizlere iş olanağı sağlama amacıyla geçen yıl kurulan İzmir Makam Şoförleri Derneği bir araya geldi. Üyeler, Serdar Özcan Otomotiv’in kurucusu Serdar Özcan’ın davetiyle kahvaltıda buluştu. Başkan Nurettin Azlal, “Bizim işimizin en önemli unsuru güvendir. Makam şoförü, hizmet ettiği siyasetçinin, üst düzey yöneticinin yahut iş insanının birçok sırrını bilen kişidir. Bu sebepten dolayı karşılıklı güven olmazsa olmazımızdır” dedi. 

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