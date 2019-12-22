22.12.2019 - 00:04 |
Sıtkı Koçman’da bilim konferansı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde ‘Bilim ve Teknoloji Konferansı’ düzenlendi.
Etkinliğe katılan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ender Suvacı, fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası yaklaşımla inovative Ar-Ge’nin nasıl yapılacağını anlattı.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.