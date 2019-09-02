Sivas Kongresi’nin 100. yıl paneli bugün

‘Kurtuluştan Kuruluş Sivas’tan İzmir’e Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Paneli’ bugün İzmir’de düzenlenecek. Herkesi panele davet eden İzmir Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Halil Köse, federasyonu daha aktif bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirtti. Toplantıda; Köse’nin yanı sıra Prof. Hakkı Uyar, Prof. Halil Çivi, Doç Dr. Fevzi Çakmak da birer konuşma yapacak. Bornova Belediyesi’nin destek verdiği etkinlik, bugün 19.00’da Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde (Nikâh Salonu) düzenlenecek.