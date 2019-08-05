Sivri, ölümünün 12. yılında unutulmadı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Kurucu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Onursal Başkanı, gazeteci ve yazar İsmail Sivri, ölümünün 12’nci yıl dönümünde heykeli başında düzenlenen törenle anıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki heykeli başında düzenlenen anma törenine, İGC Başkanı Misket Dikmen, Başkan Yardımcısı Kenan Çimen, yönetim kurulu üyeleri, İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Sivri’nin meslektaşları, sevenleri, ailesi ve çok sayıda gazeteci katıldı. Törene katılan davetlilere Sivri’nin ruhu adına lokma ve şekerlemeler dağıtıldı. Gazeteci yazar İsmail Sivri’yi saygı, sevgi ve rahmetle andıklarını belirten İGC Başkanı Dikmen, “İsmail Sivri’nin benim kişisel tarihim içinde son derece önemli bir yeri var. Benimle paylaştığı o babacan sevgisini hayatımın hiçbir döneminde unutmayacağım. Ne mutlu ki bu kadar seveniyle böylesine güzel ve böylesine daimi anılacak olması” dedi. l DHA