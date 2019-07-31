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    HaberlerEgeSiyah incirde hedef 50 milyon dolar
    31.07.2019 - 01:56

    Siyah incirde hedef 50 milyon dolar

    Türkiye’nin önde gelen yaş meyve ihraç ürünlerinden siyah incirde bu yıl iyi bir sezon bekleniyor.

    Siyah incirde hedef 50 milyon dolar

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, sağlığa faydaları ve lezzeti nedeniyle tercih edilen taze siyah incirin ihracat yolculuğunun 29 Temmuz’da başladığını bildirdi. Taze siyah incirde rekolte ve kalitenin bu yıl çok iyi olduğunu belirten Uçak, “2018 yılında 39 milyon dolar olan taze siyah incir ihracatının 2019’da 50 milyon doları aşmasını bekliyoruz. Ortalama ihraç fiyatı kilogram başına 2.5 dolar olan bu üründe 3 doları geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

    Geçen yıl Almanya, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 40 ülkeye yaş siyah incir gönderildiğini kaydeden Uçak, ihracatın 2.4 milyon dolarlık bölümünün hava kargoyla yapıldığını, bu alanda da Hong Kong’un büyük bir pay aldığını dile getirdi. AA

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