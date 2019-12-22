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    HaberlerEge Haberleri Siyaset değil, hizmet yapılmalı
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    22.12.2019 - 00:02 |

    Siyaset değil, hizmet yapılmalı

    AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, konuk olduğu Sonsöz TV’de; Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un tutuklanması, elektrik fabrikası, Konak’a yapılması planlanan gökdelen ve Karşıyaka Stadı ilgili değerlendirmeler yaptı.

    Siyaset değil, hizmet yapılmalı

    Oğuz’un yerine kayyum atanmasıyla ilgili, “Uygulama kanuna dayanıyor. Dava biter, beraatla sonuçlanırsa ortada bir sorun kalmıyor. Ceza alırsa, kesinleşmesi gerekiyor, belediye başkanlığı düşüyor. O zaman mecliste seçim gündeme geliyor. İzmirlilerin bu konuda kafalarında soru işareti kalmasın. Süreç tamamen hukuki, siyasi değil” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in elektrik fabrikası başta olmak üzere Ankara’dan beklentilerini ve süreci gündeme getirmesini samimi bulmadığını belirten Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Rakamları ortaya koyalım

    “Popülist söylemler kullanıyor. Dosyalar başlangıçta iletildi, ‘Cumhurbaşkanına verdik’ diyerek işin içinden çıktılar. Sonuç almak için takip etmek, iletişme geçmek gerekiyor. Gökdelen konusunda da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile iyi polisi ve kötü polisi oynuyorlar. Sorunu CHP’li yerel yönetimler çözecek. Karşıyaka Stadı da siyaset konusu olmaktan çıkmalı. Geçmişi konuşmayacağız, ileriye bakacağız. Karşıyaka stadı orada olacak.”
    AK Partili belediyelerin Büyükşehir’den gerekli desteği alamadığı iddiasını yineleyen Sürekli, “Dikili ve Bergama yan yana, rakamları ortaya dökelim. Verilen destekleri ortaya koyalım. Tartışmaya hazırım” diye konuştu.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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