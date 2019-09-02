Siyasetin stresini doğada atıyor

Her pazar günü İzmir’in farklı bir noktasında yürüyüş yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, dün de Narlıdere’deydi. Sabah saatlerinde 11 kilometrelik dağ yolunda, Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ile birlikte yürüyen Dağ, o anları sosyal medyadan paylaştı.

“Dağda olmak, doğaya bakmak her türlü terapiden çok daha ucuzdur. Kalabalıktan, yoğunluktan ve şehrin gürültüsünden pas tutmuş kulaklarımıza yaprakların hışırtısı, dalgaların sesi sayesinde ince bir ayar çektik, yenilendik. İzmir’in dağlarından herkese selamlar” cümleleriyle duygularını takipçileriyle paylaşan Dağ, doğada yürüyüşün psikolojiyi güçlendirdiğini, düşünme gücünü ve zihinsel keskinliği artırdığını belirtti. - İZMİR DHA