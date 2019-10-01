Sizde vicdan yok mu?

Denizli’de kanser hastası olan, engelli Sabiha Çiloğlu; yüzde 50 zihinsel engelli kızı Yasemin’e iş vaadiyle 20 bin lira kredi çektirildiğini öne sürdü.SABİHA-Süleyman Çiloğlu çiftinin, kendilerinden ayrı yaşayan, yüzde 50 zihinsel engelli kızları Yasemin Çiloğlu, 16 Nisan 2017’de ailesini telefonla arayıp Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde engelli kadrosundan işe alınacağını söyledi.

Çiloğlu, işe girebilmesi için annesi Sabiha Çiloğlu’nun da kimlik bilgilerine ihtiyaç olduğunu belirtti, eve gelecek 2 kişiye nüfus cüzdanını vermesini istedi. Meme kanseri hastası olan, yürüme engelli Sabiha Çiloğlu, kızının işe girecek olmasının sevinciyle Merkezefendi Çaybaşı Mahallesi’ndeki evlerine gelen 2 kişiye, kızının belirttiği gibi nüfus cüzdanını verdi.

45 dakika sonra 2 kişi nüfus cüzdanını geri getirdi. Ancak, aradan 1 yıl geçmesine rağmen kızı işe alınmayan Sabiha Çiloğlu, bir yıl sonra bir bankadan gelen borç kâğıdıyla şoke oldu.

Çiloğlu, kendi fotoğrafının yerine başka birine ait fotoğraf yapıştırılarak düzenlenen sahte evrakla 20 bin lira kredi çekildiğini öğrendi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘Psikolojim bozuldu’

Engelli kızının işe girebilmesi için verdiği nüfus cüzdanının başına iş açtığını belirten Sabiha Çiloğlu, “Ben kredi çekmedim. Hiçbir şekilde hiçbir evrağa imza atmadım. Kredi çekmek için hiçbir banka şubesine gitmedim. Kızımı engelli kadrosundan işe aldıracaklarını söyleyen kişilerin nüfus cüzdanımı almalarından 1 yıl sonra dolandırıldığımı anladım. Bunu yapan kişilerin bulunup hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Sabiha Çiloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Kızım bizden ayrı olarak başka biriyle yaşıyor. Engelli olduğu için, onun bu durumundan faydalanan birileri var. Kızımın çektiği krediler nedeniyle 8 ayrı icra dosyası olduğunu öğrendim. 1.5 yıldır kızımın yüzünü de göremiyorum. Dolandırıcıların sahte evrakla adıma çektiği parayı bankaya ödeme gücüm de yok. Merak ettiğim şey, çekilen bu para kimin eline geçti?”