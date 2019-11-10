Smyrna canlanıyor

Smyrna Antik Kenti’nin kültürel mirasını gün yüzüne çıkaracak üç proje tanıtıldı. Meclis toplantısında projeleri anlatan Kentsel Tasarım Müdürü Umut Devrim Eryarar, sahilden Smyrna’ya kesintisiz yaya ulaşımı sağlanacağını ve kente yeni meydanlar kazandırılacağını belirtti. Ardından söz alan ve projelerin henüz tasarım aşamasında olduğunu ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Size bir de müjde vereyim. Bayraklı’da iki köprü yapılacak. Biri Salhane bölgesinde olacak. Diğeri de mevcut üst geçidimizin yerine yapılacak. Büyükşehirimizin desteğiyle bu projeleri hayata geçireceğiz” dedi. Ardından projelerin ayrıntılarını şöyle anlattı:



“Bayraklı’yı ikiye bölen İzban hattı ve Altınyol’un üzerinde, yayalar için bir köprü yapılması hedefleniyor. Sevgi Yolu’na kadar uzanacak köprü, Bayraklı sahili ile Eski Smyrna Kenti arasındaki engelleri ortadan kaldıracak. Sevgi Yolu ve bu yolun yan aksları, Eski Smyrna Antik Kenti ile bütünlüklü olarak yeniden düzenlenecek. Eski Smyrna Antik Kenti’ni daha etkin tanıtmak amacıyla antik kentin girişinden itibaren bin 18 metrekare alanda, Bayraklı’nın yeni kent kimliğinin simgelerinden biri olacak Smyrna Meydanı ve Smyrna Kent Müzesi projesi hayata geçirilecek. Ayrıca Kültür Bakanlığı ile ortak çalışılıp bir müzenin yapılması sağlanacak.”