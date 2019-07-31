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    HaberlerEgeSOCAR olimpiyatları sona erdi
    31.07.2019 - 01:12

    SOCAR olimpiyatları sona erdi

    SOCAR Türkiye Aliağa Olimpiyatları Petkim lojmanlarındaki halı sahada gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi.

    SOCAR olimpiyatları sona erdi

    SOCAR Türkiye çalışanları arasında, ekip ruhunu güçlendirmek ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen müsabakalarda 1.000’e yakın çalışan 12 farklı dalda 500’den fazla müsabakada mücadele etti. 24 Haziran’da başlayan ve Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama ve SCR Gayrimenkul’deki tüm kademelerden çalışanların katıldığı olimpiyatlar, beş hafta sürdü. İlk kez tüm iştirakleri kapsayan yarımada genelinde yapılan olimpiyatlarda, çalışanların bireysel ve takımlar şeklinde; basketbol, voleybol, futbol, koşu, masa tenisi, tenis, bilardo, dama, satranç, langırt, dart ve tavla branşlarında yaptığı müsabakalarda şampiyon ve finalist olanlar, ödüllerini görkemli bir törenle Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ve STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter’den aldı.

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