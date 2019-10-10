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    HaberlerEgeSODEX’te Ege Yıldız imzası
    10.10.2019 - 07:50 |

    SODEX’te Ege Yıldız imzası

    Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş enerji sistemlerinde faaliyet gösteren firmaları buluşturan Uluslararası ISK-SODEX 2019 Fuarı, 2-5 Ekim günleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

    SODEX’te Ege Yıldız imzası

    Sektörel bazda Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ikinci, dünyanın üçüncü büyük fuarı olan ISK-SODEX 2019’da Ege Yıldız, dünya standartlarındaki kaliteli ürünlerini sergilediği şık stantla, ziyaretçi akınına uğradı.

    Katılımcılardan tam not

    Temiz su, pis su, pinomatik ve havalandırma borularıyla, ek parçalarındaki geniş ve yüksek kaliteli ürün ağıyla Ege Yıldız, yerli ve yabancı tüm katılımcılardan tam not aldı. Fuarda önemli bağlantılarda gerçekleştiren Ege Yıldız, bu yıl 5.5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Geçen yıl 44 ülkeden bin 108 katılımcının yer aldığı, 105 ülkeden 84 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği ISK-SODEX 2019, bu yıl da Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarından bini aşkın yerli ve yabancı katılımcıyı ağırladı.

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