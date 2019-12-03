Şoförler Günü’nde kan bağışı

Ulaşım AŞ, ‘Anne, Baba, Abla, Abi, Oğul; Kan, herkesin her zaman ihtiyacı! Düzenli kan bağışçısı olalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımseverlik kanımızda var’ sloganıyla düzenlediği kampanyaya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’ndeki kampanyaya ilgi gösteren personel takdir topladı. Genel Müdür Turgut Özkan, bu kampanyaya 3. kez destek verdiklerini kaydetti, personele teşekkür etti.