04.12.2019 - 00:00 |
Şoförler Günü’nde kan bağışı
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı’nın düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı.
Ulaşım AŞ, ‘Anne, Baba, Abla, Abi, Oğul; Kan, herkesin her zaman ihtiyacı! Düzenli kan bağışçısı olalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımseverlik kanımızda var’ sloganıyla düzenlediği kampanyaya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’ndeki kampanyaya ilgi gösteren personel takdir topladı. Genel Müdür Turgut Özkan, bu kampanyaya 3. kez destek verdiklerini kaydetti, personele teşekkür etti.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.