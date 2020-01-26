26.01.2020 - 00:02 |
Sokağında yaşayacak
Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın adı, Alsancak’ta yaşadığı 1394 Sokak’a verildi.
Konak Başkanı Abdül Batur, “İsminin yaşadığı sokak ile anılması gelecek kuşakların da onu tanıması anlamına geliyor” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.