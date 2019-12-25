25.12.2019 - 01:53 |
Sokaklar elden geçiyor
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bordür ve döşeme taşı temini konusunda YİKOB Rehberlik ve Denetim Müdürü İbrahim Aksünger ile ön protokol imzaladı.
Çalışmaları belediyenin yürüteceğini belirten Başkan İnal, “En kısa zamanda işe koyulacağız. İlçemizdeki her mahalle ve her sokak, çukursuz, engebesiz, pırıl pırıl olacak” dedi.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.