06.09.2019 - 02:00
Sokaklar, satranca ev sahipliği yapıyor
Çiğli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Çiğli İlçe Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğinde çocuklar, mahallelerde kurulan masalarda satranç oynuyor, keyifli vakit geçiriyor. Başkan Utku Gümrükçü, öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.