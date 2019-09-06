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    HaberlerEgeSokaklar, satranca ev sahipliği yapıyor
    06.09.2019 - 02:00

    Sokaklar, satranca ev sahipliği yapıyor

    Sokaklar, satranca ev sahipliği yapıyor

    Çiğli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Çiğli İlçe Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğinde çocuklar, mahallelerde kurulan masalarda satranç oynuyor, keyifli vakit geçiriyor. Başkan Utku Gümrükçü, öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

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