29.09.2019 - 07:50 |
Sokaklarda türkü sesleri yankılandı
Yaz ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Çiğli Belediyesi, son olarak Evka 5 Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Türk halk müziği konseriyle müzik ziyafeti yaşattı.
Yaz ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Çiğli Belediyesi, son olarak Evka 5 Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Türk halk müziği konseriyle müzik ziyafeti yaşattı. Başkan Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızın rutin hayatın koşuşturmasından bir nebze de olsa ulaşmasını sağladık” dedi.
Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.