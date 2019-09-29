Sokaklarda türkü sesleri yankılandı

Yaz ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Çiğli Belediyesi, son olarak Evka 5 Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Türk halk müziği konseriyle müzik ziyafeti yaşattı. Başkan Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızın rutin hayatın koşuşturmasından bir nebze de olsa ulaşmasını sağladık” dedi.