BİST105.1523,15EURO6,230,52USD5,68 0,20ALTIN272,62-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSokaklarda türkü sesleri yankılandı
    29.09.2019 - 07:50 |

    Sokaklarda türkü sesleri yankılandı

    Yaz ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Çiğli Belediyesi, son olarak Evka 5 Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Türk halk müziği konseriyle müzik ziyafeti yaşattı.

    Sokaklarda türkü sesleri yankılandı

    Yaz ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Çiğli Belediyesi, son olarak Evka 5 Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Türk halk müziği konseriyle müzik ziyafeti yaşattı. Başkan Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızın rutin hayatın koşuşturmasından bir nebze de olsa ulaşmasını sağladık” dedi.

    Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
    daha fazla video için
    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üniversiteli kıza iğrenç taciz! Kocamın cinsel sorunları var...

    Üniversiteli kıza iğrenç taciz! Kocamın cinsel sorunları var...

    Yollara düşecek!

    Yollara düşecek!

    ‘Cam sildik’

    ‘Cam sildik’

    Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

    Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

    Sıradaki Haber