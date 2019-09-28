‘Sokaklarımız heykel dolacak’

Yaptıkları incelemelerde büst ihtiyacı olan yerleri tespit ettiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, ilçenin çeşitli yerlerine de heykeller koyacaklarını belirtti. Ayrıca Kaklıç’daki kullanılmayan iki katlı binayı atölyeye çevirip, öğrencilere ve kursiyerlere açacaklarını dile getirdi.