28.09.2019 - 03:29 |
‘Sokaklarımız heykel dolacak’
Çiğli Belediyesi, okul ve muhtarlıklara Atatürk Büstü hediye ediyor. Egekent Mahallesi’nde bulunan Turan Çakın İlköğretim Okulu’nun talebiyle başlayan çalışmada, Heykeltıraş Martıgül Kalkan’ın yaptığı büstlerden ilki teslim edildi.
Yaptıkları incelemelerde büst ihtiyacı olan yerleri tespit ettiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, ilçenin çeşitli yerlerine de heykeller koyacaklarını belirtti. Ayrıca Kaklıç’daki kullanılmayan iki katlı binayı atölyeye çevirip, öğrencilere ve kursiyerlere açacaklarını dile getirdi.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.