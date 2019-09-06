06.09.2019 - 02:00
Sokakta dip bucak temizlik yaptılar
Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda dip bucak temizlik çalışmalarına başladı. Ev temizliği hassasiyetiyle yürütülen çalışmalarda, yollar, kaldırımlar, çöp konteynerları yıkanıyor, yabani otlar temizleniyor. 6 temizlik personelinden oluşan ekipler, iki ay süreyle ilçedeki tüm sokakları temizlemeyi planlıyor.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.