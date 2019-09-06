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    HaberlerEgeSokakta dip bucak temizlik yaptılar
    06.09.2019 - 02:00

    Sokakta dip bucak temizlik yaptılar

    Sokakta dip bucak temizlik yaptılar

    Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda dip bucak temizlik çalışmalarına başladı. Ev temizliği hassasiyetiyle yürütülen çalışmalarda, yollar, kaldırımlar, çöp konteynerları yıkanıyor, yabani otlar temizleniyor. 6 temizlik personelinden oluşan ekipler, iki ay süreyle ilçedeki tüm sokakları temizlemeyi planlıyor.

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