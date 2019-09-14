14.09.2019 - 03:15 |
Sokakta kütüphane
Merkezefendi Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitap paylaşma kültürünün oluşturulması adına şehrin belli noktalarında ‘Sokak Kütüphanesi’ni faaliyete geçirdi.
Kitapseverler, sokak kütüphanelerinden sevdikleri kitapları alıp iade edebilecek, paylaşma kültürünün yaygınlaştırılması adına da kitap katkısında bulunabilecek. Belediye ekipleri belirli aralıklarla bağışlanan kitapların kontrollerini sağlayarak uygunsuz olan yayınları kütüphanelerden kaldıracak. Eflatun Sokak’ta kurulan kütüphaneyi inceleyen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimizin sokaklarını kitaplarla buluşturduk. Hemşehrilerimiz okudukları kitapları geri getirebilecek, isteyen de evinden kitap desteğinde bulunabilecek. Böylelikle paylaşma kültürü oluşacak” dedi.
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