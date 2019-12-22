22.12.2019 - 00:02 |
Sokakta yaşayan can dostlara yuva
Turgutlu Belediyesi soğuk kış aylarında sokakta yaşayan sahipsiz canlılar için hazırlattığı dört adet köpek sığınma yuvasını Katı Atık Transfer İstasyonu yakınlarına konumlandırdı.
Sığınma yuvalarının yerlerine konulması esnasında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sahipsiz canlıları besledi. Akın, “Sığınma yuvalarımızdan yaptıkça şehrin farklı noktalarına koyacağız” dedi.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.