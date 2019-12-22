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    HaberlerEge Haberleri Sokakta yaşayan can dostlara yuva
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    22.12.2019 - 00:02 |

    Sokakta yaşayan can dostlara yuva

    Turgutlu Belediyesi soğuk kış aylarında sokakta yaşayan sahipsiz canlılar için hazırlattığı dört adet köpek sığınma yuvasını Katı Atık Transfer İstasyonu yakınlarına konumlandırdı.

    Sokakta yaşayan can dostlara yuva

    Sığınma yuvalarının yerlerine konulması esnasında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sahipsiz canlıları besledi. Akın, “Sığınma yuvalarımızdan yaptıkça şehrin farklı noktalarına koyacağız” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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