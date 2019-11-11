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    HaberlerEge Haberleri Söke’de şampiyonlar kupasına kavuştu
    11.11.2019 - 01:08 |

    Söke’de şampiyonlar kupasına kavuştu

    Söke’de şampiyonlar kupasına kavuştu

    Geleneksel olarak gerçekleşen ve bu yıl 13.’ sü düzenlenen Söke Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Final müsabakaları kurumlarda Söke Belediyesi ve Milli Eğitim, kuruluşlarda ise Söke Kartalları ve Kimsesizler Derneği arasında oynandı. Final maçları sonunda kurumlarda Milli Eğitim, kuruluşlarda ise Kimsesizler Derneği bu yılın şampiyonu oldular.

    Kupalar Başkan Tuncel’den

    Final maçlarının ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Belediye Meclisi Spor Komisyonu üyesi F. Evren Gül, Söke Sokak Çocukları Kimsesizler ve Engelliler Derneği Başkanı Ekrem Erdem. Gerçekleştirilen halı saha turnuvasında çok sayıda oyuncu ve futbolseveri bir araya getirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyon takımlarımızı kutluyorum” dedi.

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